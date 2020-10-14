Новые проекты

Эрмитаж применил еще один замечательный инструмент для системы навигации посетителей. .. теперь появились современные, с...
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Масштабный проект по самообслуживанию для экспресс-лабораторий «РЖД-Медицины»
Новый проект интерактивной навигации и difital рекламы для ТРЦ Павелецкая Плаза
Веб-сайт, мобильное приложение и интерактивная навигация
на единой омниканальной платформе для ТРЦ Рига Молл
Уникальные проекты терминальной торговли
с доказанной экономической эффективностью
Собственное производство интерактивного оборудования
и лучшие цифровые решения партнеров
Готовые продукты с уникальными характеристиками
и комплексные отраслевые решения
Впервые в России дисплей и пользовательский интерфейс интерактивного навигатора выполнены с разрешением 4K для ГИМ. Навигаторы сочетают в себе высокое разрешение и быструю реакцию на действия пользователя
Впервые в мире эффективно совмещаем уличную интерактивную навигацию и продажу билетов для Парка «Зарядье»
Создаем и внедряем подвесные цифровые указатели на базе специализированных стрейч-дисплеев компании LG. Решение выделяется высокой яркостью, разделением экрана и современным внешним видом
Создаем первые в России уличные всепогодные интерактивные терминалы со сверхъярким экраном 47 дюймов совместно с компанией LG
Создаём и успешно внедряем уникальную систему терминальной торговли для сети детских магазинов Дочки-Сыночки. Особенность заключается в отображении онлайн-витрины прямо на экране терминала
Первое внедрение централизованной системы интерактивной навигации Directorix™ в сети торгово-развлекательных центров компании Galactico (Латвия)
Придумываем, создаем и доказываем экономическую эффективность интерактивного зеркала для магазина одежды Colin's
Устанавливаем первую в России уличную интерактивную навигацию для Музея-усадьбы “Ясная Поляна” совместно с компанией Samsung. Специализированные всесезонные терминалы готовы к круглогодичному использованию.
Придумываем, создаем и доказываем экономическую эффективность первой в России интерактивной витрины в сети розничных магазинов «МТС»
Создание первой в мире облачной системы интерактивной навигации Directorix™, новый профессиональный термин — интерактивный навигатор, ставший возможным благодаря появлению современного программного продукта
Создание первого в России сенсорного терминала с экраном 42 дюйма совместно с компанией Штрих-М для Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
Сенсорный интерфейс для первых в России интерактивных терминалов обратной связи АВК «Домодедово». Устройства помогут получить обратную связь о работе служб аэропорта
Уникальный мультиканальный проект для продажи готовых интерьеров Novomesto, состоящий из сенсорных киосков и интернет-магазина
Разработка уникального сенсорного интерфейса первой в мире интерактивной системы персонального тренинга — Виртуальный Тренер™