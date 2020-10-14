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Системы самообслуживания
в медицине

Масштабный проект по самообслуживанию для экспресс-лабораторий «РЖД-Медицины»

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Интерактивная навигация
и цифровая реклама

Новый проект интерактивной навигации и difital рекламы для ТРЦ Павелецкая Плаза

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Панели
бронирования

Сенсорные настенные устройства
для организации работы офиса

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Интерфейс сервиса
дистанционного обслуживания

Все вопросы по ЖКХ и ЖКУ под одним пальцем

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Интерактивная
навигация

Настенные и напольные интерактивные
решения для ТРК «Атриум»

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Омниканальные проекты
на платформе Directorix™

Веб-сайт, мобильное приложение и интерактивная навигация
на единой омниканальной платформе для ТРЦ Рига Молл

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Системы самообслуживания
в розничной торговле

Уникальные проекты терминальной торговли
с доказанной экономической эффективностью

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Профессиональное интерактивное
и цифровое оборудование

Собственное производство интерактивного оборудования
и лучшие цифровые решения партнеров

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Эффективные омниканальные
решения цифровизации

Готовые продукты с уникальными характеристиками
и комплексные отраслевые решения

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Новые проекты

Все проекты
Интерактивная навигация в ТРЦ «Павелецкая Плаза»
Интерактивная навигация для подземного ТЦ на площади Павелецкого Вокзала
Web интерфейс сети экспресс-лабораторий РЖД Медицины
Мультиязычный «лендинг» с личным кабинетом клиента и интеграцией с сайтом Госуслуг
Интерактивные терминалы сдачи ПЦР-тестов для «РЖД-Медицины»
Бесшовная digital система ПЦР-тестирования: WEB, терминалы самообслуживания, электронная очередь
Интерактивные терминалы и QR навигация для ТРК «Европолис» в Ростокино
Лучшее навигационное решение для одного из крупнейших моллов Европы
Сенсорные киоски для ТРК KazanMall
Контурная подсветка и заложенный потенциал
Дизайн мобильного приложения УправБот
Проектирование пользовательского интерфейса, отвечающего всем требованиям создаваемого сервиса
Интерактивный путеводитель для Государственного Эрмитажа
Знает всё о выставках и современной жизни музея с вековой историей
Панели бронирования для ТМК
Интерактивные панели бронирования для удобного управления всеми переговорными комнатами
Интерактивные терминалы для Дворца водных видов спорта «Лужники»
Влагозащищенные терминалы интерактивной навигации и оплаты услуг с использованием браслета посетителей аквапарка
Сайт для ТРК «Питер Радуга»
Создание информационного ресурса, с интерактивной навигацией и платёжными функциями  

Новости и события

Все новости
Милые дамы, с 8 Марта!
День Рождения Инициум
Новый проект для Павелецкая Плаза
Виды светодиодных экранов
Все про ПО для сенсорных киосков
Системы бронирования и все о них
Развитие системной интеграции
ЖК панели для видеостены: варианты
Начат проект по интерактивной навигации для Павелецкая Плаза
Уникальный проект для экспресс-лабораторий «РЖД-Медицины»

Отзывы клиентов

Все отзывы

Эрмитаж применил еще один замечательный инструмент для системы навигации посетителей. .. теперь появились современные, с...

Алексей Богданов Заместитель генерального ...

У нас часты случаи вандализма, но в отличие от некоторых других вещей, которые страдают обычно от этого, терминалы Иници...

Дмитрий Зубов Начальник спортивно-досуг...

К счастью, коллеги компании Инициум пошли нам на встречу и внесли требуемые нами изменения в интерфейс, которые отвечали...

Егор Низамов Начальник отдела культурн...

На протяжении 4х лет мы успешно сотрудничаем с ООО «Инициум» по ряду наших проектов в области коммерческой недвижимости....

Елена Колышкина Генеральный директор ООО ...

В процессе своей деятельности специалисты Инициум подтвердили свой высокий профессиональный статус, надежность и операти...

Валентина Сахабеева Директор ООО СтройИнвестК...

Российский государственный академический молодёжный театр - РАМТ выражает благодарность команде профессионалов компании ...

Кирилл Рыбкин Исполняющий обязанности д...

Мы смело рекомендуем компанию Инициум как компанию, способную эффективно и своевременно решать задачи заказчика, а также...

Дмитрий Степовой Управляющий ТРЦ «Океания»

Специалисты Инициум проявили высочайшее стремление достичь результата в кратчайшие сроки, смогли заменить предыдущую про...

Константин Родин Операционный директор АО ...

Отмечу высокий профессионализм и дальновидность специалистов Инициум при реализации проекта для Центрального Детского Ма...

Светлана Тынянская Генеральный директор «АНН...

Команда Инициум показала себя как надежный поставщик оборудования и качественных инновационных решений.

Михаил Найдышев Генеральный директор «УК ...

Важные факты

2021
Масштабный проект по самообслуживанию для экспресс-лаборатории «РЖД-Медицины» 

2020
Уникальный проект для Государственного Эрмитажа 

2019
Начало сотрудничества с ADG Group. Наши решения стали частью первого в Москве районного центра

2018

Впервые в России дисплей и пользовательский интерфейс интерактивного навигатора выполнены с разрешением 4K для ГИМ. Навигаторы сочетают в себе высокое разрешение и быструю реакцию на действия пользователя

2017

Впервые в мире эффективно совмещаем уличную интерактивную навигацию и продажу билетов для Парка «Зарядье»

2016

Создаем и внедряем подвесные цифровые указатели на базе специализированных стрейч-дисплеев компании LG. Решение выделяется высокой яркостью, разделением экрана и современным внешним видом

2015

Создаем первые в России уличные всепогодные интерактивные терминалы со сверхъярким экраном 47 дюймов совместно с компанией LG

2014

Создаём и успешно внедряем уникальную систему терминальной торговли для сети детских магазинов Дочки-Сыночки. Особенность заключается в отображении онлайн-витрины прямо на экране терминала

2013

Первое внедрение централизованной системы интерактивной навигации Directorix™ в сети торгово-развлекательных центров компании Galactico (Латвия)

2012

Придумываем, создаем и доказываем экономическую эффективность интерактивного зеркала для магазина одежды Colin's

2011

Устанавливаем первую в России уличную интерактивную навигацию для Музея-усадьбы “Ясная Поляна” совместно с компанией Samsung. Специализированные всесезонные терминалы готовы к круглогодичному использованию.

2010

Придумываем, создаем и доказываем экономическую эффективность первой в России интерактивной витрины в сети розничных магазинов «МТС»

2009

Создание первой в мире облачной системы интерактивной навигации Directorix™, новый профессиональный термин — интерактивный навигатор, ставший возможным благодаря появлению современного программного продукта

2008

Создание первого в России сенсорного терминала с экраном 42 дюйма совместно с компанией Штрих-М для Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

2007

Сенсорный интерфейс для первых в России интерактивных терминалов обратной связи АВК «Домодедово». Устройства помогут получить обратную связь о работе служб аэропорта

2006

Уникальный мультиканальный проект для продажи готовых интерьеров Novomesto, состоящий из сенсорных киосков и интернет-магазина

2005

Впервые в России, организация и проведение Всемирного Дня Юзабилити

2004

Разработка уникального сенсорного интерфейса первой в мире интерактивной системы персонального тренинга — Виртуальный Тренер™

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Написать письмо

+7 (495) 740-88-76

Российская Федерация, г. Москва, 108811,
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